Депутат Рады назвал опасность прекращения договора о дружбе Украины с Россией

СЕГОДНЯ 08:50 2018-09-05T08:50:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил, что прекращение договора о дружбе с РФ грозит украинцам заметными убытками. Он напомнил, что Россия остается крупнейшим торговым партнером Украины.

"Снять договор с Россией сегодня — это значит потерять с каждого украинца еще 500 гривен и поднять цены", — сказал Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Он отметил, что предложение разорвать договор о дружбе направлено на ухудшение ситуацию на Украине. Хотя выгода от торгового сотрудничества с Евросоюзом несерьезна.

«В этом году больше всего у нас поступило инвестиций из России. Закрыть железнодорожное (сообщение.)? Конечно, закройте! Сюда ездят 18 тысяч из России, 230 тысяч уезжают туда. Давайте сделаем еще хуже украинцам. Мы покупаем там уголь, мы покупаем там что угодно», - заметил депутат.

Напомним, ранее министр юстиции Украины Александр Лавринович заявил, что подобная инициатив является частью предвыборной кампании Петра Порошенко. Весной следующего года на Украине пройдут выборы главы государства.