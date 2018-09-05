Источник: отверстие в "Союзе" появилось в цехе общей сборки кораблей в Королеве

СЕГОДНЯ 09:22 2018-09-05T09:22:13+03:00

В ночь на четверг была обнаружена утечка воздуха на МКС из-за микротрещины в бытовом отсеке российского корабля "Союз МС-09"

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Отверстие от сверла в космическом корабле "Союз МС-09", которое привело к утечке воздуха на Международной космической станции, появилось в цехе общей сборки кораблей в Королеве. Как сообщили источники в ракетно-космической отрасли, такого мнения придерживается комиссия РКК "Энергия".

Собеседник отметил, что комиссия исследует книгу с замечаниями, в которой фиксируются все нарушения по каждому выпущенному космическому кораблю. По словам другого источника, некоторые сотрудники предприятия в Королеве знали о трещине, так как пытались ее заделать специальным клеем еще на Земле. Еще один источник заявил, что просверлить какое-то отверстие на космодроме было невозможно.

"Это операция, не предусмотренная документацией. На полигон (Байконур) корабль должен поступать в готовом и укомплектованном виде, и там его только испытывают", — сказал собеседник.

Все три источника назвали маловероятной версию того, что отверстие могли сделать сами космонавты, передает РИА Новости.

Напомним, в ночь на четверг, 30 августа, была обнаружена утечка воздуха на МКС. Микротрещина была найдена в бытовом отсеке российского корабля "Союз МС-09". Позже выяснилось, что отверстие было заделано специальным клеем.