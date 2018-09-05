2018-09-05T09:57:48+03:00
В мире

Ким Чен Ын появился на публике после двухнедельного перерыва

Лидер Северной Кореи посетил похороны ученого-ядерщика, бывшего руководителя комитета машиностроительной промышленности Трудовой партии Кореи
Екатерина БОЛГОВА
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Лидер КНДР Ким Чен Ын на похоронах ученого-ядерщика Чу Гю ЧханаЛидер КНДР Ким Чен Ын на похоронах ученого-ядерщика Чу Гю ЧханаФото: REUTERS
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Лидер КНДР Ким Чен Ын появился на публике после двухнедельного перерыва. Он посетил похороны ученого-ядерщика, бывшего руководителя комитета машиностроительной промышленности Трудовой партии Кореи (ТПК) Чу Гю Чхана.

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), глава государства выразил соболезнования родственникам ученого и возложил к гробу траурный венок. Агентство также опубликовало фото с траурной церемонии.

Напомним, накануне южнокорейское агентство Yonhap обратило внимание, что Ким Чен Ын уже полмесяца не появлялся на общественных мероприятиях. Отмечалось, что северокорейские СМИ с 21 августа перестали писать о лидере своей страны. При этом на 8 сентября в КНДР планируются празднования по случаю 70-летия со дня основания. До этого он собирался провести переговоры со спецпосланниками президента Кореи Мун Чжэ Ина.

О смерти Чу Гю Чхана в возрасте 89 лет стало известно 4 сентября.

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