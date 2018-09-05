Школы, детские сады, поликлиники обяжут закупить противогазы и противопожарные накидки

СЕГОДНЯ 10:15 2018-09-05T10:15:09+03:00

В России до 1 февраля 2019 года учреждения с массовым пребыванием людей должны быть оснащены средствами самоспасания

Изменить размер текста: A A

Российские учреждения, где массово бывают люди, должны быть оснащены не только огнетушителями, но и средствами-самоспасателями. Речь идет о противопожарных накидках, противогазах, респираторах и масках, которые позволят не задохнуться в едком дыму в случае пожара.

Их количество, качество, места размещения и правила эксплуатации прописаны в новом ГОСТе, который уже поддержал Росстандарт.

Нововведение станет актуально с 1 февраля 2019 года, требования будут обязательны к выполнению.

Новый регламент обяжет школы и детсады, поликлиники и больницы, гостиницы и общежития, кинотеатры и спортивные сооружения, ТЦ и рестораны, офисные помещения иметь дополнительные средства защиты людей в случае возгораний. На такую мысль разработчиков ГОСТа натолкнула трагедия в Кемерово.

Особо будет регламентировано количество средств индивидуальной защиты, которые должны быть на объекте. Эксперты отмечают, что с новыми правилами больше не получится закупать «дежурное» количество противогазов и хранить их в закрытых ящиках, чтобы демонстрировать раз в год проверяющим.

В местах, где бывают маленькие дети, будут специальные переносные камер -спасатели. Для малоподвижных людей закупят огнестойкие конструкции с носилками.

По новым требованиям самоспасателями и накидками должны быть обеспечены все проживающие и пребывающие в здании граждане, а также персонал, пишет газета «Известия».

Средства защиты будут находиться в специальных ящиках, доступ к которым будет круглосуточный.