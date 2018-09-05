СК возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими силовиками дома в Коминтерново

СЕГОДНЯ 10:31 2018-09-05T10:31:57+03:00

СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела жилого дома в Коминтерново Фото: REUTERS

В результате обстрела получила ранения мирная жительница 1936 года рождения

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Главное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по факту обстрела украинскими силовиками жилого дома в селе Коминтерново Новоазовского района самопровозглашенной Донецкой народной республики. В результате обстрела получила ранения мирная жительница 1936 года рождения.

«30 августа 2018 года неустановленные военнослужащие Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями», - заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

Отмечается, что обстрел жилого дома в селе Коминтерново была произведено перед самым началом нового учебного года.

«Есть все основания предполагать, что обстрел был намеренным и мог привести к еще большим жертвам, среди которых могли быть дети», - говорится в заявлении.