СК возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими силовиками дома в Коминтерново
Главное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по факту обстрела украинскими силовиками жилого дома в селе Коминтерново Новоазовского района самопровозглашенной Донецкой народной республики. В результате обстрела получила ранения мирная жительница 1936 года рождения.
«30 августа 2018 года неустановленные военнослужащие Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями», - заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).
Отмечается, что обстрел жилого дома в селе Коминтерново была произведено перед самым началом нового учебного года.
«Есть все основания предполагать, что обстрел был намеренным и мог привести к еще большим жертвам, среди которых могли быть дети», - говорится в заявлении.