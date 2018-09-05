2018-09-05T10:31:57+03:00
Общество

СК возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими силовиками дома в Коминтерново

В результате обстрела получила ранения мирная жительница 1936 года рождения
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела жилого дома в КоминтерновоСК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела жилого дома в КоминтерновоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Главное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по факту обстрела украинскими силовиками жилого дома в селе Коминтерново Новоазовского района самопровозглашенной Донецкой народной республики. В результате обстрела получила ранения мирная жительница 1936 года рождения.

«30 августа 2018 года неустановленные военнослужащие Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями», - заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

Отмечается, что обстрел жилого дома в селе Коминтерново была произведено перед самым началом нового учебного года.

«Есть все основания предполагать, что обстрел был намеренным и мог привести к еще большим жертвам, среди которых могли быть дети», - говорится в заявлении.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Должникам запретили переписывать имущество на родных
Израильские военные признали, что нанесли более 200 авиаударов по Сирии за последние полтора года
Олимпийскую чемпионку Татьяну Лебедеву дисквалифицировали на два года
Эксперты назвали самые выгодные для работы города
Школы, детские сады, поликлиники обяжут закупить противогазы и противопожарные накидки
Ким Чен Ын появился на публике после двухнедельного перерыва
Число сирот в России снизилось в полтора раза
Микроавтобус столкнулся с грузовиком в Подмосковье: один человек погиб и 10 пострадали
Источник: отверстие в "Союзе" появилось в цехе общей сборки кораблей в Королеве
Дело Константина Ярошенко пересмотрят в апреле 2019 года
Депутат Рады назвал опасность прекращения договора о дружбе Украины с Россией
В России появился новый способ воровства денег с банковских карт
Атомная подлодка ВМС США с крылатыми ракетами "Томагавк" вошла в Средиземное море
Помпео: США рассчитывают, что ситуация вокруг Идлиба урегулируется мирным путем
В АРБ говорят, что фальшивые купюры в 5000 рублей появились сразу после их выпуска
В России рассмотрят возможность установить минимальную цену на пиво
Погода в Москве на 5 сентября 2018 года: ожидается до 27 градусов тепла
Спецпрокурор по «делу России» уже не настаивает на личной явке Трампа на допрос
Жертвами тайфуна «Джеби» в Японии стали 10 человек, более 300 пострадали
Эрдоган об особой важности сотрудничества Турции с Россией на фоне ситуации в Сирии
В Интернете появилось видео удара израильских ВВС по Сирии
Постпред США при ООН: Трамп никогда не обсуждал возможность убить Асада
Сбербанк не ограничивал прием пятитысячных купюр в банкоматах
Лавров рассказал, как США наказывают долларом неугодных
Спикер ВР Украины назвал Гитлера «самым большим» демократом
Со Стивена Сигала и Кевина Спейси сняли обвинения в домогательствах