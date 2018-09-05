Эксперты назвали самые выгодные для работы города

СЕГОДНЯ 10:35 2018-09-05T10:35:05+03:00

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Эксперты составили рейтинг городов-миллионников, где выгоднее всего работать. Специалисты учитывали уровень зарплат а мегаполисе, а также стоимость аренды однокомнатной квартиры.

Лидером рейтинга для мигрантов стал Красноярск. Здесь предлагаются вакансии с заработной платой в среднем 36700 рублей, в то время как аренда жилья составляет примерно 13 тысяч рублей.

Второе место в списке досталось Воронежу. Здесь однокомнатные квартиры несколько дешевле — в среднем аренда стоит 10,6 тысячи рублей в месяц. Однако и сами зарплаты тут ниже - в среднем 30,4 тысячи рублей. То есть после оплаты жилья у человека останется 19,83 тысячи рублей.

Третье место в рейтинге занимает Челябинск со средней стоимостью аренды 11,3 тысячи рублей и зарплатой 31,1 тысячи рублей, пишет «Российская газета».

Добавим, что Москва и Санкт-Петербург заняли последние места в рейтинге. Дело в том, что здесь стоимость аренды квартир несоизмеримо высокая. Например, в северной столице однокомнатную квартиру можно снять в среднем за 22,1 тысячи рублей, а претендовать можно на зарплату в среднем 37,4 тысячи рублей. В Москве же аренда и вовсе обойдется в 34,3 тысячи рублей, при том, что работодатели готовы платить в среднем 46,1 тысячи рублей.