Израильские военные признали, что нанесли более 200 авиаударов по Сирии за последние полтора года
За последние полтора года израильские военные нанесли больше 200 ударов по разным целям на территории Сирии.
"Израильские военные во вторник признали, что осуществили более 200 авиаударов по различным целям в Сирии с 2017 года", — пишет газета Times of Israel со ссылкой на военный источник.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли ракетные удары по сирийской провинции Хама. Видео ракетного удара, опубликованные в Facebook, показал сирийский новостной портал Orient News. На кадрах виден полет ракеты в воздухе, а также видны последствия взрыва ракеты на склоне горы недалеко от города.
По информации агентства САНА, ПВО Сирии отразила атаку Военно-воздушных сил Израиля по району Вади аль-Уюн в окрестностях Хамы. Отмечалось, что были сбиты пять ракет. Как сообщил военный источник, удары были нанесены по военным объектам в Тартусе и Хаме. Позже стало известно, что один человек погиб, четверо пострадали.
Очевидцы сняли кадры удара израильских ВВС по Сирии.Сирийское агентство SANA сообщило, что израильские Военно-воздушные силы нанесли ракетные удары по провинциям Хама и Тартус