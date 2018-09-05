Израильские военные признали, что нанесли более 200 авиаударов по Сирии за последние полтора года

СЕГОДНЯ 10:53 2018-09-05T10:54:08+03:00

Израил нанес больше 200 ударов по Сирии за последние полтора года Фото: EAST NEWS

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За последние полтора года израильские военные нанесли больше 200 ударов по разным целям на территории Сирии.

"Израильские военные во вторник признали, что осуществили более 200 авиаударов по различным целям в Сирии с 2017 года", — пишет газета Times of Israel со ссылкой на военный источник.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли ракетные удары по сирийской провинции Хама. Видео ракетного удара, опубликованные в Facebook, показал сирийский новостной портал Orient News. На кадрах виден полет ракеты в воздухе, а также видны последствия взрыва ракеты на склоне горы недалеко от города.

По информации агентства САНА, ПВО Сирии отразила атаку Военно-воздушных сил Израиля по району Вади аль-Уюн в окрестностях Хамы. Отмечалось, что были сбиты пять ракет. Как сообщил военный источник, удары были нанесены по военным объектам в Тартусе и Хаме. Позже стало известно, что один человек погиб, четверо пострадали.