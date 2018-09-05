2018-09-05T11:19:22+03:00
Звезды

Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму «Похищенные сокровища Европы»

Как сообщила прокатная компания CinemaEmotion, официальные причины отказа станут известны в течение двух недель
Екатерина БОЛГОВА
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В Минкультуры не разрешили прокат фильма «Похищенные сокровища Европы»В Минкультуры не разрешили прокат фильма «Похищенные сокровища Европы»Фото: "КП" Архив
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Министерство культуры не выдало прокатное удостоверение кинокартине «Похищенные сокровища Европы». Как сообщила прокатная компания CinemaEmotion, официальные причины отказа станут известны в течение двух недель.

«Приносим свои искренние извинения и надеемся, что у вас еще будет возможность посмотреть этот замечательный фильм», - сообщается на странице компании CinemaEmotion в Facebook.

Фильм «Похищенные сокровища Европы» режиссера Клаудио Поли рассказывает о произведениях искусства, вывезенных в Германию в ходе Второй мировой войны. Премьера в мире прошла 13 марта, а в России она должна была состояться 6 сентября. На вторник, 4 сентября, CinemaEmotion планировала организовать премьер в Третьяковской галерее.

Напомним, в начале 2018 года Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина» режиссера Армандо Иануччи.

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