Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму «Похищенные сокровища Европы»
Министерство культуры не выдало прокатное удостоверение кинокартине «Похищенные сокровища Европы». Как сообщила прокатная компания CinemaEmotion, официальные причины отказа станут известны в течение двух недель.
«Приносим свои искренние извинения и надеемся, что у вас еще будет возможность посмотреть этот замечательный фильм», - сообщается на странице компании CinemaEmotion в Facebook.
Фильм «Похищенные сокровища Европы» режиссера Клаудио Поли рассказывает о произведениях искусства, вывезенных в Германию в ходе Второй мировой войны. Премьера в мире прошла 13 марта, а в России она должна была состояться 6 сентября. На вторник, 4 сентября, CinemaEmotion планировала организовать премьер в Третьяковской галерее.
Напомним, в начале 2018 года Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина» режиссера Армандо Иануччи.