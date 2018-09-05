СЕГОДНЯ 11:45 2018-09-05T11:45:28+03:00

Курсы доллара и евро растут на открытии торгов в среду, 5 сентября Фото: REUTERS

По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 68,3 рубля, что на 18,75 копейки выше уровня предыдущего закрытия

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Курсы доллара США и евро растут на открытии торгов на Московской бирже в среду, 5 сентября. Рубль снижается к бивалютной корзине. Это происходит на фоне снижения рынков валют развивающихся экономик, а также падения цен на нефть.

Так, по итогам первой минуты торгов курс доллара составил 68,3 рубля, что на 18,75 копейки выше уровня предыдущего закрытия. Первые сделки по американской валюте прошли в диапазоне 68,3-68,44 рубля за доллар.

Курс евро вырос до 78,99 рубля, что на 6,75 копейки больше предыдущего уровня. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) выросла на 13,35 копейки к уровню закрытия понедельника. Этот показатель составил 73,23 рубля.

При этом доллар оказался на 2,38 копейки выше уровня действующего официального курса, евро, наоборот, на 2,75 копейки ниже официального курса.

Тем временем доллар США растет к основным мировым валютам, передает "Интерфакс".