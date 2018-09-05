2018-09-05T12:04:45+03:00
Происшествия

В Калифорнии разбился гражданский самолет

Пилот погиб, пассажиры получили травмы
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В результате аварии погиб 60-летний пилот воздушного судна.В результате аварии погиб 60-летний пилот воздушного судна.
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В американском городе Пало-Альто, штат Калифорния, потерпел крушение небольшой гражданский самолет. В результате происшествия погиб один человек. Еще несколько были госпитализированы с травмами. Инцидент произошел накануне, 4 августа, у залива.

Во время аварии погиб 60-летний пилот воздушного судна. Его тело извлекли из разбившегося самолета. Об этом сообщили в экстренных службах города.

Сообщается, что кроме пилота на борту находились две женщины. Обе они выжили при падении самолета, но получили различные травмы. Женщин экстренно госпитализировали в одну из местных больниц. О характере травм и состоянии пострадавших не сообщается, пишет сайт телеканала «Звезда».

По предварительным данным, самолет врезался в берег залива. В настоящее время стражи порядка устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

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