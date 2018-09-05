Прокуратура Лос-Анджелеса отказалась предъявлять обвинения в сексуальных домогательствах Кевину Спейси и Стивену Сигалу

СЕГОДНЯ 12:11 2018-09-05T12:11:18+03:00

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Прокуратура Лос-Анджелеса не стала предъявлять обвинения в сексуальных домогательствах голливудским актерам Кевину Спейси и Стивену Сигалу.

Как сообщает издание The Los Angeles Times, знаменитостей подозревали в изнасилованиях, совершенных в 1992-1993 годах.

Спейси обвиняли в сексуальном насилии, произошедшем в октябре 1992 года. Обвинения по этому делу прокуратура не смогла предъявить из-за истечения срока давности. Сигал был подозреваемым по делу об изнасиловании, случившемся в январе 1993 года. Срок давности по подобным делам в то время составлял шесть лет, поэтому и ему обвинение не предъявлено.

В 2016 году в штате Калифорния приняли закон, отменивший 10-летний срок давности по делам об изнасиловании. Однако это нововведение не распространяется на случаи до 2016 года.

Отметим, что обвинения не были предъявлены Спейси и Сигалу только по инцидентами 1992-1993 годов. Их также обвиняли и в других домогательствах.

Кроме того, из-за нехватки сведений по делу прокуратура не предъявила обвинения в изнасиловании актеру Энтони Андерсону.