В ДНР опубликовали фото мужчин, разыскиваемых по делу об убийстве Захарченко

СЕГОДНЯ 12:45 2018-09-05T12:57:21+03:00

По данным МВД республики, в день убийства главы ДНР в кафе «Сепар» находились двое мужчин [видео]

Изменить размер текста: A A

Министерство внутренних дел самопровозглашенной Донецкой народной республики опубликовало фотографии двух мужчин, разыскиваемых в связи с убийством главы республики Александра Захарченко. По данным ведомства, эти люди находились в кафе "Сепар" в день взрыва. При этом не уточняется, являются они свидетелями или подозреваемыми.

МВД ДНР опубликовало фото подозреваемых в подрыве Захарченко.

"Тридцать первого августа 2018 года в кафе находились граждане, фотографии которых в данный момент вы видите на экране. Просьба указанным лицам и гражданам, располагающим какой-либо информацией о местонахождении указанных лиц, а также о произошедшем, незамедлительно обратиться в ближайший отдел полиции", — заявили в МВД.

В ДНР показали фото мужчин, разыскиваемых по делу об убийстве Захарченко. Фото: МВД ДНР

Напомним, глава ДНР Александр Захарченко погиб вечером в пятницу, 31 августа. Он получил смертельное ранение в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Еще 11 человек пострадали. По подозрению в совершении преступления задержали несколько человек.