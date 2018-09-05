«Не воюем с книгами и музыкой»: мэр Днепра опроверг запрет российских песен в городе
Мэр Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов пообещал, что в городе не будут запрещать песни российских исполнителей.
Ранее на сайте Днепровского городского совета появился проект "О запрете воспроизведения песен российских исполнителей на территории города Днепр". Согласно документу, запрещаются композиции в исполнении российских певцов, в также украинских, якобы поддерживающих "агрессию России против Украины".
На своей странице в Facebook Филатов написал, что в городе не будут «воевать с книгами и музыкой».
"Вся пресса взорвалась "новостью", что в Днепре хотят запретить песни российских исполнителей, поддержавших агрессию РФ против Украины… Не будет такого решения. Во-первых, его невозможно исполнить. А, во-вторых, мы не воюем с книгами и музыкой", — сообщил мэр.
Он отметил, что украинцы «сражаются за свободу и счастье своей страны». По словам Филатова, на сайте горсовета регистрируются проекты различных документов, в том числе и «самых безумных».
«Каждому решать самому, как ему жить, какие книги читать и что слушать», — добавил Филатов.
Напомним, украинские власти ранее называли Россию "страной-агрессором", так как она якобы вмешивается в дела Украины. Москва не раз заявляла, что не является стороной конфликта и заинтересована в скорейшем преодолении Украиной этого кризиса.