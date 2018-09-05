2018-09-05T13:09:34+03:00
Политика

«Не воюем с книгами и музыкой»: мэр Днепра опроверг запрет российских песен в городе

Ранее на сайте Днепровского городского совета появился проект соответствующего документа
Екатерина БОЛГОВА
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В Днепре не будут запрещать российские песниВ Днепре не будут запрещать российские песниФото: REUTERS
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Мэр Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов пообещал, что в городе не будут запрещать песни российских исполнителей.

Ранее на сайте Днепровского городского совета появился проект "О запрете воспроизведения песен российских исполнителей на территории города Днепр". Согласно документу, запрещаются композиции в исполнении российских певцов, в также украинских, якобы поддерживающих "агрессию России против Украины".

На своей странице в Facebook Филатов написал, что в городе не будут «воевать с книгами и музыкой».

"Вся пресса взорвалась "новостью", что в Днепре хотят запретить песни российских исполнителей, поддержавших агрессию РФ против Украины… Не будет такого решения. Во-первых, его невозможно исполнить. А, во-вторых, мы не воюем с книгами и музыкой", — сообщил мэр.

Он отметил, что украинцы «сражаются за свободу и счастье своей страны». По словам Филатова, на сайте горсовета регистрируются проекты различных документов, в том числе и «самых безумных».

«Каждому решать самому, как ему жить, какие книги читать и что слушать», — добавил Филатов.

Напомним, украинские власти ранее называли Россию "страной-агрессором", так как она якобы вмешивается в дела Украины. Москва не раз заявляла, что не является стороной конфликта и заинтересована в скорейшем преодолении Украиной этого кризиса.

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