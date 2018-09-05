2018-09-05T14:00:38+03:00
Политика

Украинский депутат подаст в суд на спикера Рады, назвавшего Гитлера идеалом демократии

Лидер украинской партии "За жизнь" Вадим Рабинович призвал Европу дать оценку действиям главы парламента
Екатерина БОЛГОВА
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Депутат Верховной рады Украины Вадим РабиновичДепутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович
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Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович подаст в суд на спикера национального парламента Андрея Парубия, назвавшего в эфире ток-шоу Адольфа Гитлера идеалом прямой демократии.

По мнению парламентария, такие заявления являются "пропагандой фашизма". Он призвал Евросоюз дать оценку словам спикера.

"С фашистами нам не по пути. Я призываю Европу, в частности, Германию дать оценку действиям украинского спикера, и считаю, что он должен уйти в отставку. Я сегодня подаю иск в суд на Парубия за пропаганду фашизма, которая запрещена в нашей стране", - сказал Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Напомним, накануне Парубий назвал Гитлера образцом демократии.

"Я сам огромный сторонник прямой демократии, я когда-то даже на научном уровне этим занимался. Кстати, скажу вам, что самым большим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович (Гитлер) в 30-х годах", - сказал спикер Рады в программе "Свобода слова" на канале ICTV.

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