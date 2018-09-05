В Минкультуры прояснили ситуацию с прокатным удостоверением фильма «Похищенные сокровища Европы»
В Минкультуры России прояснили ситуацию вокруг фильма «Похищенные сокровища Европы», прокатчик которого ранее заявил об отказе в выдаче прокатного удостоверения.
Глава департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова заявила, что картине не отказывали в прокатном удостоверении, а лишь потребовалось время для дополнительной экспертизы.
Она отметила, что сотрудники департамента заметили присутствие в картине изображения свастики. Тогда как в России запрещено публичное демонстрирование символики нацизма.
«Поэтому никакого отказа в получении прокатного удостоверения не было, мы просто попросили время для дополнительной экспертизы», — сказал Любимова, передает РИА Новости.
Фильм «Похищенные сокровища Европы» посвящен произведениям искусства, которые были вывезены в Германию во время Второй мировой войны. Мировая премьера ленты прошла 13 марта, российская планировалась на 6 сентября. Презентация должна была пройти в Третьяковской галерее.