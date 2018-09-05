В Минкультуры прояснили ситуацию с прокатным удостоверением фильма «Похищенные сокровища Европы»

СЕГОДНЯ 14:15 2018-09-05T14:16:03+03:00

Отмечается, что картине не отказывали в выдаче удостоверения, а ведомству лишь потребовалось время для дополнительной экспертизы

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В Минкультуры России прояснили ситуацию вокруг фильма «Похищенные сокровища Европы», прокатчик которого ранее заявил об отказе в выдаче прокатного удостоверения.

Глава департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова заявила, что картине не отказывали в прокатном удостоверении, а лишь потребовалось время для дополнительной экспертизы.

Она отметила, что сотрудники департамента заметили присутствие в картине изображения свастики. Тогда как в России запрещено публичное демонстрирование символики нацизма.

«Поэтому никакого отказа в получении прокатного удостоверения не было, мы просто попросили время для дополнительной экспертизы», — сказал Любимова, передает РИА Новости.

Фильм «Похищенные сокровища Европы» посвящен произведениям искусства, которые были вывезены в Германию во время Второй мировой войны. Мировая премьера ленты прошла 13 марта, российская планировалась на 6 сентября. Презентация должна была пройти в Третьяковской галерее.