2018-09-05T14:28:29+03:00
Спорт

Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан завершил спортивную карьеру

По словам президента Союза конькобежцев РФ Алексея Кравцова, спортсмен покидает Россию по семейным обстоятельствам
Екатерина БОЛГОВА
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Неоднократный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор АнНеоднократный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор АнФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан завершил спортивную карьеру. По словам президента Союза конькобежцев РФ Алексея Кравцова, спортсмен покидает Россию по семейным обстоятельствам.

"К сожалению, Виктор Ан завершил карьеру, и в России тоже не останется по семейным причинам - хотят, чтобы ребенок учился в Корее", - сказал Кравцов.

От лица союза конькобежцев он выразил благодарность Ану за развитие шорт-трека в нашей стране.

"Не исключаем, что может когда-то продолжить сотрудничество - жизнь меняется", - добавил Кравцов, передает "Интерфакс".

Напомним, уроженец Южной Кореи Виктор Ан несколько лет назад сменил имя и получил гражданство России. Выступая за Корею, он выиграл три золота и одну бронзу на Олимпийских играх 2006 года в Турине-2006. На Олимпиаде 2014 года он завоевал бронзу и два золота, защищая честь России. В Пхенчхане-2018 Ан не участвовал, так как не был допущен к Играм.

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