Бывшего короля Бельгии Альберта II не пустили в яхт-клуб из-за шорт

СЕГОДНЯ 15:05 2018-09-05T15:05:43+03:00

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В итальянский элитный яхт-клуб не пустили бывшего короля Бельгии Альберта II из-за несоблюдения дресс-кода.

Как сообщает бельгийский сайт 7sur7, инцидент произошел в городе Санта-Мария-ди-Леука на юге страны. Бармен не узнал 84-летнего монарха и попросил его покинуть заведение, так как тот пришел в шортах. Альберта II сопровождала его супруга, королева Паола. Им пришлось вернуться на свою яхту, где король переоделся в летние штаны и поло.

Напомним, Альберт II занимал бельгийский престол в течение 20 лет, а в июле 2013 года отрекся от него в пользу своего старшего сына Филиппа. В настоящее время государство выделяет ему 923 тысячи евро в год. Ранее король пожаловался на недостаточность субсидирования, так как во время пребывания на троне он получал около 11,5 млн евро ежегодно. По его словам, ему не хватает средсвт на содержание резиденции и топливо для яхты стоимостью 4,6 миллиона долларов.