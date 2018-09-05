Вышинского госпитализировали из зала суда

СЕГОДНЯ 15:13 2018-09-05T15:13:07+03:00

После этого Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство защиты о медицинском обследовании журналиста

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В среду, 5 сентября, Херсонский городской суд провел очередное заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Причем, как сообщил адвокат журналиста Андрей Доманский, его подзащитного пришлось госпитализировать прямо из зала заседаний.

После этого, как стало известно, суд удовлетворил ходатайство защиты Вышинского о его немедленном медицинском обследовании. По словам Доманского, ходатайство было подано в связи с резким ухудшением состояния здоровья его клиента и «непонятным лечением в условиях СИЗО», передает РИА Новости. «Ранее Кирилл переносил инфаркт, поэтому и просим немедленно оказать медицинскую помощь», - подчеркнул юрист в ходе заседания.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 15 мая Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Вышинского возле его дома в Киеве. Как выяснилось, власти незалежной заподозрили журналиста в государственной измене и теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.