Песков заявил, что претензии к Google не являются чрезвычайной ситуацией

СЕГОДНЯ 15:22 2018-09-05T15:22:48+03:00

По словам пресс-секретаря президента РФ, это обычная работа ведомств по мониторингу на предмет соответствия законодательству

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что претензии к поисковику Google в преддверии Единого дня голосования не являются чрезвычайной ситуацией. По его словам, это обычная деятельность ведомств по мониторингу на предмет соответствия законодательству.

Напомним, накануне стало известно, что прокуратура, ЦИК и Роскомнадзор направили в Google письма с напоминанием об ответственности за распространение призывов к незаконным акциям в день выборов.

«Это обычная ежедневная работа, скажем так, мониторить различные СМИ, информационные площадки на предмет соответствия действующему законодательству. Поэтому я не думаю, что здесь можно игнорировать, конечно, такие проявления, но и нельзя как-то относиться к этому, как к какой-то чрезвычайной ситуации», - сказал Песков журналистам в среду, 5 сентября.

Он отметил, что ведомства и органы мониторят СМИ на предмет соответствия действующему законодательству.

Единый день голосования в России пройдет в воскресенье, 9 сентября.