Песков заявил, что претензии к Google не являются чрезвычайной ситуацией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что претензии к поисковику Google в преддверии Единого дня голосования не являются чрезвычайной ситуацией. По его словам, это обычная деятельность ведомств по мониторингу на предмет соответствия законодательству.
Напомним, накануне стало известно, что прокуратура, ЦИК и Роскомнадзор направили в Google письма с напоминанием об ответственности за распространение призывов к незаконным акциям в день выборов.
«Это обычная ежедневная работа, скажем так, мониторить различные СМИ, информационные площадки на предмет соответствия действующему законодательству. Поэтому я не думаю, что здесь можно игнорировать, конечно, такие проявления, но и нельзя как-то относиться к этому, как к какой-то чрезвычайной ситуации», - сказал Песков журналистам в среду, 5 сентября.
Он отметил, что ведомства и органы мониторят СМИ на предмет соответствия действующему законодательству.
Единый день голосования в России пройдет в воскресенье, 9 сентября.