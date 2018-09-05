Мэй заявила, что подозреваемые по делу Скрипалей являются "сотрудниками ГРУ"

СЕГОДНЯ 15:35 2018-09-05T15:35:33+03:00

Ранее британская прокуратура назвала имена двух россиян, которых считает подозреваемыми в отравлении в Солсбери

Изменить размер текста: A A

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что двое россиян, подозреваемые по делу Скрипалей, являются "сотрудниками ГРУ".

"Основываясь на этих данных (британских спецслужб), правительство может объявить, что мужчины, названные полицией, являются сотрудниками ГРУ", - сказала Мэй, выступая в Палате общин в среду, 5 сентября, передает ТАСС.

Напомним, ранее прокуратура Великобритании назвала имена двух граждан России, которых назвала подозреваемым в отравлении работавшего на британскую разведку Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Это Александр Петров и Руслан Боширов. Отмечается, что на их арест выдан европейский ордер, поэтому британская сторона не будет запрашивать у Москвы экстрадицию подозреваемых.

Напомним, инцидент в британском Солсбери произошел 4 марта 2018 года. Британские власти позже сообщили, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом и обвинили российскую сторону в причастности к инциденту. Москва категорически отрицает обвинения и требует предоставить доступ к расследованию.