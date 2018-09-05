Маск вновь назвал педофилом участника спасательной операции в Таиланде

СЕГОДНЯ 15:50 2018-09-05T15:50:58+03:00

По словам Илона Маска, спелеолог переехал в Таиланд к невесте, которой на тот момент было 12 лет

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Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск вновь обвинил в педофилии британца Вернона Ансворта, принимавшего участие в спасательной операции в Таиланде, где 12 детей юношеской футбольной команды оказались затоплены вместе со своим тренером.

"Он старый, одинокий парень из Англии, который путешествовал или жил в Таиланде 30-40 лет, в основном в центре Паттайи, а затем переехал в Чианграй к невесте, которой на тот момент было 12 лет", - заявил Маск, портал BuzzFeed.

Он отметил, что Ансворт участвовал в спасении детей лишь косвенно, а настоящие спасатели не хотели с ним общаться. Британец отверг все обвинения миллиардера через своего адвоката. Маск заявил, что надеется на обращение Ансворта в суд.

Напомним, 23 июня в пещере Тхам Луанг в Таиланде пропали 12 детей и их 25-летний тренер. Спасательная операция продолжалась с 8 по 10 июля. В результате все были спасены.

Маск посетил Таиланд и передал организаторам операции собранную мини-субмарину, которая не пригодилась. В интервью CNN Ансворт назвал субмарину Маска "пиар-трюком", после чего тот назвал спелеолога педофилом, а позже извинился.