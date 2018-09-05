Ушаков: из Лондона поступает противоречивая информация по "делу Скрипалей"

СЕГОДНЯ 15:59 2018-09-05T15:59:23+03:00

Ранее прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в причастности к отравлению в Солсбери

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Из Лондона поступает противоречивая информация по "делу Скрипалей", заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Он отметил, что сейчас трудно разобраться, какие сигналы посылает Великобритания.

Напомним, ранее в среду, 5 сентября, британская прокуратура назвала имена двух россиян, подозреваемых в причастности к отравлению в Солсбери работавшего на британскую разведку Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Также были опубликованы фотографии подозреваемых.

"Я не знаю, о каких данных идет речь", — сказал Ушаков в ответ на просьбу прокомментировать сообщение британской прокуратуры.

Он отметил, что эти имена никому не известны.

"Просто мы услышали или увидели две фамилии, но эти фамилии мне лично ничего не говорят, как и вам, я думаю. Тем более там был еще комментарий по линии Скотланд-Ярда, что эти фамилии якобы вымышленные", — добавил помощник главы государства.

Он подчеркнул, что разобраться в том, какие сигналы посылает Лондон, очень сложно, передает РИА Новости.