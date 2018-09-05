Минфин в сентябре увеличит ежедневный объем покупок валюты до 21,3 млрд руб.

СЕГОДНЯ 16:05 2018-09-05T16:05:46+03:00

Ведомство ожидает поступления в сентябре 391,4 млрд рублей допдоходов от нефти против фактически полученных 423,7 млрд рублей в августе

Изменить размер текста: A A

С 7 сентября по 4 октября 2018 года министерство финансов направит на закупку валюты 426,9 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов. Таким образом, ежедневный объем покупок валюты вырастет до 21,3 млрд рублей, так как в августе этот объем составлял 16,7 млрд рублей.

"Операции будут проводиться в период с 7 сентября 2018 года по 4 октября 2018 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 21,3 млрд руб.", - говорится в материалах ведомства.

Минфин в сентябре ожидает поступления 391,4 млрд рублей дополнительных доходов от нефти. В августе фактически было получено 423,7 млрд рублей.

В министерстве подчеркнули, что конвертация допдоходов госбюджета до конца сентября текущего года будет проводиться путем покупки валюты Федеральным казначейством у Банка России без покупки регулятором валюты на внутреннем валютном рынке.