«Украинские патриоты» потребовали от Максаковой покинуть страну

СЕГОДНЯ 16:16 2018-09-05T16:16:54+03:00

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Группа активистов, которые называют себя «украинскими патриотами», поставила ультиматум вдове экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Марии Максаковой.

Так называемый общественный активист Игорь Громов от имени «патриотов» потребовал, чтобы женщина, которая в настоящее время проживает в Киеве, «покинула территорию Украины в течение ближайших 72 часов». В противном случае, по словам Громова, он и его единомышленники начнут «действовать».

«Если Максакова не прислушивается к указанным условиям, мы, украинские патриоты, будем действовать по отношению к ней с точки зрения своей совести», - написал активист на своей странице в Facebook.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Дениса Вороненкова, который еще в 2016 году бежал на Украину вместе со своей супругой Марией Максаковой, 23 марта прошлого года застрелили в центре Киева. При этом его телохранитель - сотрудник одной из украинских спецслужб - ранил нападавшего, который позднее скончался в больнице.