2018-09-05T16:31:47+03:00
Политика

«Или отказ, или молчание»: Песков рассказал о реакции Британии на предложения о сотрудничестве по делу Скрипалей

Как подчеркнул представитель Кремля, Москва всегда была готова помочь Лондону в расследовании инцидента в Солсбери
Дарья ИВАШКИНА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, готова ли Москва подключиться к расследованию дела Скрипалей, заявил, что Россия с самого начала была готова к сотрудничеству с британскими правоохранительными органами. Причем, как подчеркнул представитель Кремля, наша страна неоднократно предлагала Лондону помощь в расследовании инцидента в Солсбери, однако в ответ получала отказ или молчание.

«С самого начала этой истории российская сторона была готова к сотрудничеству, но получала или отказ, или молчание в ответ», - приводит слова Пескова «Интерфакс».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, которые, по мнению Лондона, причастны к отравлению британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Подозреваемыми оказались Александр Петров и Руслан Боширов.

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