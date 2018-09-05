2018-09-05T16:49:14+03:00
Умные вещи

Внедрение 5G в крупных городах России отложили на конец 2021 года

А концепцию создания и развития сетей связи пятого поколения теперь планируется утвердить в первом квартале 2019 года
Дарья ИВАШКИНА
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Внедрение 5G в крупных городах России отложили на конец 2021 годаВнедрение 5G в крупных городах России отложили на конец 2021 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вице-премьер РФ Максим Акимов, выступая на пресс-конференции по итогам заседания наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика», сообщил, что появление сетей связи пятого поколения (5G) в крупных городах России ожидается в конце 2021 года.

«К концу 2021 года мы хотели бы иметь коммерческую эксплуатацию, по крайней мере какое-то значимое количество базовых станций, которые бы обеспечивали стабильную работу сети в крупных городах», - цитирует чиновника ТАСС.

Кроме того, как стало известно, концепция создания и развития сетей связи 5G/IMT-2020 в РФ будет утверждена в первом квартале 2019 года, а в четвертом квартале того же года планируется определить диапазоны частот для 5G в России. Между тем, согласно изначальному плану мероприятий по развитию 5G, концепция развития сетей должна была быть утверждена в июне 2018 года.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в марте этого года в Сколково впервые в России запустили сеть с поддержкой 5G. Причем поучаствовать в тестировании совместного проекта «Ростелекома», Nokia и Фонда «Сколково» предложили всем стартапам и научным коллективам.

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