Toyota отзывает 1 млн автомобилей из-за риска возгорания
Японская компания Toyota Motor отзывает более миллиона своих автомобилей по всему миру. Из-за опасности возгорания решено было перепроверить модели Prius и C-HR. Об этом заявил официальный представитель автопроизводителя Жан-Ив Жо.
Сообщается, что под отзыв попадают иномарки Prius последнего поколения и гибридные версии модели C-HR, выпущенные до мая этого года. Производителю уже удалось остановить, что 554 тысячи из 1,03 миллиона автомобилей находятся на территории Японии. Еще 192 тысячи были направлены на реализацию в Америку. О местонахождении остальных машин на данный момент неизвестно, пишет сайт argumenti.ru.
Отмечается, что за все время с момента выпуска бракованной партии был зафиксирован всего один случай задымления. К счастью, неполадку удалось быстро ликвидировать, и в результате происшествия никто не пострадал, пишет ФАН.