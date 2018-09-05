Toyota отзывает 1 млн автомобилей из-за риска возгорания

СЕГОДНЯ 16:57 2018-09-05T16:57:38+03:00

Производственный брак может быть в моделях Prius и C-HR

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Японская компания Toyota Motor отзывает более миллиона своих автомобилей по всему миру. Из-за опасности возгорания решено было перепроверить модели Prius и C-HR. Об этом заявил официальный представитель автопроизводителя Жан-Ив Жо.

Сообщается, что под отзыв попадают иномарки Prius последнего поколения и гибридные версии модели C-HR, выпущенные до мая этого года. Производителю уже удалось остановить, что 554 тысячи из 1,03 миллиона автомобилей находятся на территории Японии. Еще 192 тысячи были направлены на реализацию в Америку. О местонахождении остальных машин на данный момент неизвестно, пишет сайт argumenti.ru.

Отмечается, что за все время с момента выпуска бракованной партии был зафиксирован всего один случай задымления. К счастью, неполадку удалось быстро ликвидировать, и в результате происшествия никто не пострадал, пишет ФАН.