2018-09-05T17:34:49+03:00
Экономика

«Газпром» начал укладку морской части газопровода «Северный поток - 2»

Судно Solitaire приступило к работам в Финском заливе
Дарья ИВАШКИНА
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Началась укладка «Северного потока - 2» в ФинляндииНачалась укладка «Северного потока - 2» в ФинляндииФото: REUTERS
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В среду, 5 сентября, «Газпром» начал укладку газопровода «Северный поток - 2» в Финляндии. Как уточнила пресс-служба оператора проекта Nord Stream 2 AG, судно Solitaire приступило к работам в Финском заливе.

«Сегодня в 13:25 по центральноевропейскому времени судно Solitaire начало работы по укладке газопровода "Северный поток - 2" в Финском заливе», - говорится в сообщении дочерней компании «Газпрома». При этом там отмечается, что работы будут идти круглосуточно и без выходных.

Также в Nord Stream 2 AG подчеркнули, что все меры по обеспечению безопасности в финской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) согласованы с транспортным агентством Финляндии и пограничной службой этой страны, при этом укладка труб идет под контролем национальных властей.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в апреле Финляндия одобрила строительство «Северного потока - 2». Тогда правительство этой североевропейской страны дало условное разрешение на использование своей исключительной экономической зоны.

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