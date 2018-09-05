2018-09-05T19:43:00+03:00
Политика

Лондон отказался предоставить отпечатки пальцев подозреваемых по делу Скрипалей‍

Британская сторона также не намерена делиться с Москвой номерами паспортов предполагаемых преступников, их отчествами и анкетными данными
Дарья ИВАШКИНА
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Александр Петров и Руслан Боширов, которые, по мнению Лондона, причастны к отравлению в СолсбериАлександр Петров и Руслан Боширов, которые, по мнению Лондона, причастны к отравлению в СолсбериФото: REUTERS
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Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рассказала о встрече с послом Великобритании в Москве Лори Бристоу, которая состоялась в среду, 5 сентября, в российском МИДе. По ее словам, в ходе этой встречи представитель Соединенного Королевства заявил об отказе Лондона предоставить отпечатки пальцев двух подозреваемых по делу Скрипалей россиян.

«МИД России запросил британского посла в Москве предоставить отпечатки пальцев двух мужчин, которых в Лондоне назвали подозреваемыми по делу Солсбери. Британский посол заявил, что британская сторона эти материалы не предоставит», - сказала Захарова ТАСС.

Также, по словам дипломата, Лондон не намерен делиться и какой-либо иной информацией по делу. В частности, британская сторона отказалась сообщить номера паспортов предполагаемых преступников, их отчества и анкетные данные.

В связи с этим Захарова выразила надежду на то, что «хотя бы по линии Интерпола эти данные будут переданы».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, которые, по ее мнению, причастны к инциденту в Солсбери. Это Александр Петров и Руслан Боширов. Комментируя эту информацию, официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что эти имена «ни о чем не говорят» России.

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