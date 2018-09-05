МИД Великобритании вызвал временного поверенного РФ в Лондоне

СЕГОДНЯ 20:04 2018-09-05T20:04:02+03:00

Александр Петров и Руслан Боширов, которые, по мнению Лондона, причастны к отравлению в Солсбери Фото: REUTERS

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В среду, 5 сентября, временный поверенный в делах России в Лондоне Иван Володин был вызван в МИД Великобритании в связи с расследованием дела Скрипалей.

Как оказалось, британское внешнеполитическое ведомство пригласило дипломата, чтобы сделать ему представление такого же содержания, что и выступление премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй в парламенте страны. «Ему сделали представление в том же духе, что и заявление премьер-министра Терезы Мэй», - сказал представитель посольства России в Лондоне ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Тереза Мэй, выступая ранее в среду, 5 сентября, в британском парламенте, заявила о готовности Великобритании предъявить обвинения по делу Скрипалей двум гражданам России. Имена этих граждан незадолго до этого озвучила прокуратура Великобритании: тогда выяснилось, что Лондон подозревает в причастности к отравлению в Солсбери Александра Петрова и Руслана Боширова.