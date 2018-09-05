СЕГОДНЯ 20:33 2018-09-05T20:33:57+03:00

«Комсомольская правда» поднялась на четвертое место в рейтинге самых цитируемых ресурсов в соцсетях Фото: EAST NEWS

В августе сайт kp.ru прибавил четыре позиции в ТОП-100

Изменить размер текста: A A

Brand Analytics представляет свежий рейтинг 100 самых цитируемых в русскоязычных соцмедиа медиаресурсов.

Причем сайт kp.ru по итогам августа текущего года поднялся на четыре позиции по цитируемости в соцсетях и теперь занимает четвертое место в ТОП-100. Составители рейтинга полагают, что такой внушительный рост можно объяснить развитием региональных редакций.

Рейтинг популярности русскоязычных ресурсов в социальных сетяхФото: скриншот сайта

Фото: скриншот сайта

СПРАВКА «КП»

Топ-100 формируется на основе индекса цитируемости ресурса в социальных медиа (социальных сетях, блогах, форумах, публичных каналах мессенджеров, комментариях к новостным статьям). Рейтинг включает медиаресурсы всех типов: СМИ, платформы, UGC-площадки, блоги и другие популярные ресурсы

Главная цель составителей рейтинга - выяснить, какие источники реально формируют информационное поле социума.