«Комсомольская правда» поднялась на четвертое место в рейтинге самых цитируемых ресурсов в соцсетях
Brand Analytics представляет свежий рейтинг 100 самых цитируемых в русскоязычных соцмедиа медиаресурсов.
Причем сайт kp.ru по итогам августа текущего года поднялся на четыре позиции по цитируемости в соцсетях и теперь занимает четвертое место в ТОП-100. Составители рейтинга полагают, что такой внушительный рост можно объяснить развитием региональных редакций.
Рейтинг популярности русскоязычных ресурсов в социальных сетяхФото: скриншот сайта
Фото: скриншот сайта
СПРАВКА «КП»
Топ-100 формируется на основе индекса цитируемости ресурса в социальных медиа (социальных сетях, блогах, форумах, публичных каналах мессенджеров, комментариях к новостным статьям). Рейтинг включает медиаресурсы всех типов: СМИ, платформы, UGC-площадки, блоги и другие популярные ресурсы
Главная цель составителей рейтинга - выяснить, какие источники реально формируют информационное поле социума.