Лондон созвал заседание СБ ООН для обсуждения дела Скрипалей

СЕГОДНЯ 20:52 2018-09-05T20:52:14+03:00

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В среду, 5 сентября, Великобритания обратилась в Совет Безопасности (СБ) ООН с просьбой провести заседание в связи с появлением новых данных по делу Скрипалей.

По словам постоянного представителя Соединенного Королевства при всемирной организации Карен Пирс, Лондон рассчитывает, что встреча пройдет уже в четверг утром, 6 сентября. «Мы попросили о заседании Совета Безопасности, чтобы мы могли сообщить новую информацию членам Совета», - цитирует постпреда Reuters.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в среду прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, которые, по мнению Лондона, причастны к отравлению в Солсбери. Это Александр Петров и Руслан Боширов. Причем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новые данные по делу Скрипалей, подчеркнула, что названные британской стороной имена «ни о чем не говорят» России.

А чуть позднее выяснилось, что Лондон даже не собирается предоставлять Москве какую-либо информацию о предполагаемых преступниках.