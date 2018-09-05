СЕГОДНЯ 22:05 2018-09-05T22:05:48+03:00

Парагвай решил вернуть посольство в Израиле из Иерусалима в Тель-Авив Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ответ Израиль закрыл свое диппредставительство в латиноамериканской стране

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В среду, 5 сентября, власти Парагвая объявили, что они намерены вернуть посольство страны в Израиле из Иерусалима обратно в Тель-Авив. По словам министра иностранных дел латиноамериканского государства Луиса Кастильони, таким образом новые власти республики хотят «поспособствовать миру на Ближнем Востоке».

«Парагвай хочет сделать вклад в интенсификацию региональных дипломатических усилий по достижению обширного, честного и продолжительного мира на Ближнем Востоке», - приводит слова Кастильони агентство EFE.

Между тем Израиль уже отреагировал на решение Асунсьона. Так, премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху распорядился закрыть посольство своей страны в Парагвае.

«Я проинструктировал МИД закрыть израильское посольство в Парагвае», - написал Нетаньяху в своем Twitter. При этом он подчеркнул, что решение латиноамериканского государства «оставит пятно на отношениях двух стран».

Напомним, решение о переносе посольства Парагвая в Иерусалим принималось предыдущим президентом страны Орасио Картесом. В итоге в мае республика стал третьим государством после США и Гватемалы, которое перенесло свою дипмиссию из Тель-Авива. Однако в июне президентом Парагвая был избран Абдо Бенитес.