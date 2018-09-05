2018-09-05T22:24:35+03:00
Происшествия

«Ничем не подкрепленная инсинуация»: СКР прокомментировал версию о «подмене» черных ящиков самолета Качинского

Заявление экс-главы Минобороны Польши Антония Мацеревича вызвало недоумение у российских следователей
Дарья ИВАШКИНА
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Место крушения Ту-154 под Смоленском. Фото: Николай ДементьевМесто крушения Ту-154 под Смоленском. Фото: Николай Дементьев
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Следственный комитет России (СКР) прокомментировал заявление бывшего министра обороны Польши Антония Мацеревича о якобы подмене черных ящиков самолета Ту-154, разбившегося в 2010 году под Смоленском. Так, ведомство назвало версию Мацеревича инсинуацией.

«Такая информация воспринимается исключительно как ничем не подкрепленная инсинуация и попытка дестабилизировать нормальный рабочий процесс представителей двух ведомств», - говорится в сообщении СКР.

Также в Следственном комитете РФ предположили, что Мацеревич просто не знает, сколько и каких бортовых самописцев должно быть на самолетах типа Ту-154, и при этом «даже бегло не ознакомился с материалами дела и окончательным техническим отчетом МАК по расследованию катастрофы».

«Складывается впечатление, что господин Мачеревич вообще не понимает, о чем говорит. Его заявления <…> просто вызывают недоумение», - признались в СКР.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 10 апреля 2010 года под Смоленском потерпел крушение самолет, на борту которого в тот момент находились президент Польши Лех Качинский и еще 95 высокопоставленных пассажиров.

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