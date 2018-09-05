2018-09-05T22:44:24+03:00
Политика

МИД РФ усомнился в подлинности фото подозреваемых по делу Скрипалей

В дипведомстве обратили внимание на полное совпадение времени, указанного на двух снимках
Дарья ИВАШКИНА
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Александр Петров и Руслан Боширов, которые, по мнению Лондона, причастны к отравлению в СолсбериАлександр Петров и Руслан Боширов, которые, по мнению Лондона, причастны к отравлению в СолсбериФото: REUTERS
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась в подлинности фотографий подозреваемых по делу Скрипалей россиян, ранее опубликованных британской полицией.

В частности, дипломат обратила внимание на полное совпадение времени, указанного на двух снимках: оба кадра сделаны в аэропорт Гатвик 2 марта в 16:22:43, однако на одном фото запечатлен Александр Петров, а на другом - Руслан Боширов.

«Одинаковое место, один и тот же коридор, время кадра одинаковое до секунды», - сказала Захарова в эфире телеканала «Россия-1», предположив, что это «наложенные сверху фотографий дата и точное время».

Фото одного из подозреваемых, сделанное в аэропорт Гатвик 2 марта Фото: REUTERS

Фото одного из подозреваемых, сделанное в аэропорт Гатвик 2 мартаФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фотография второго подозреваемого, сделанная одновременно с предыдущей Фото: REUTERS

Фотография второго подозреваемого, сделанная одновременно с предыдущейФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в среду прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, которые, по мнению Лондона, причастны к отравлению в Солсбери. Это Александр Петров и Руслан Боширов. При этом Лондон отказался предоставить Москве какую-либо информацию о предполагаемых преступниках.

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