Трамп опроверг сообщение СМИ о своем приказе уничтожить Асада

5 Сент. 23:44 2018-09-06T00:32:10+03:00

Президент США заверил, что никогда не обсуждал такую возможность со своими советниками

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Президент США Дональд Трамп опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что он в 2017 году отдавал приказ уничтожить сирийского лидера Башара Асада. Об этом глава Белого дома сообщил сам на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что никогда не обсуждал даже возможность ликвидации Асада со своими советниками, передает ТАСС.

Информация о приказе Трампа содержится в книге журналиста The Washington Post Боба Вудворда «Страх. Трамп в Белом доме», рассказывающей о работе президента и его администрации. Она поступит в продажу 11 сентября и газеты опубликовали некоторые выдержки из нее.

Так, по данным автора книги, глава государства в прошлом году, под влиянием эмоций приказал Пентагону уничтожить Башара Асада. Министр обороны Джеймс Мэттис не согласился отдавать такое распоряжение военным.

Как пишет Вудворд, ранее, только вступив в должность президента США, Трамп попросил генерала Джозефа Данфорда разработать план удара по КНДР, что ошеломило ветерана боевых действий.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал об исторической встречи Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына, которая произошла 12 июня 2018 года в Сингапуре. Лидеры двух стран смогли достичь соглашения по денуклеаризации Корейского полуострова, по освобождению американских граждан из тюрем Северной Кореи, по снижению напряженности между Пхеньяном и Сеулом.

До этого президент США неоднократно заявлял, что хочет наладить отношения с северокоерйским коллегой.