2018-09-06T00:06:58+03:00
Политика

Бомбардировщики ВКС России Ту-160 провели учения в Средиземном море

Экипажи успешно справились с поставленными задачами и провели условные пуски крылатых ракет
Юлия ДИВЕЕВА
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Стратегический бомбардировщик Ту-160Стратегический бомбардировщик Ту-160Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Средиземном море прошли учения стратегических бомбардировщиков Ту-160 военно-космических сил России. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

Две боевые машины поднялись в воздух с аэродрома Энгельс и прошли над нейтральными водами Каспийского и Средиземного морей.

"Полет самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств", — подчеркнули в Минобороны.

Учения проходили в течение десяти часов в сложных метеоусловиях над местностью с минимальными ориентирами. Тем не менее, экипажи бомбардировщиков успешно выполнили поставленные задачи и провели условные пуски крылатых ракет по наземным целям.

В программу тренировочного полета входили отработка управления высокоточным оружием на борту самолетов, передача информации на командные пункты дальней авиации по маршруту полета и взаимодействие с истребителями прикрытия, передает РИА Новости.

Также на отдельных отрезках маршрута бомбардировщики шли в сопровождении истребителей морской авиации Су-30 и Су-33. Самолеты были подняты в небо с аэродрома Хмеймим в Сирии.

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