Захарова прокомментировала угрозу Трампа рассердиться из-за операции в Идлибе

СЕГОДНЯ 00:51 2018-09-06T00:53:53+03:00

Представитель МИД РФ считает, что эти слова экстремисты могут расценить как поддержку со стороны США

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Слова президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон может рассердиться, если в сирийской провинции Идлиб «начнется кровопролитие», прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее мнению, такие заявления главы Белого дома могут быть восприняты экстремистами, как поощрение и поддержку со стороны США .

«У «Джабхат-ан-Нусры»* и прочих «умеренных» после этой новости, видимо, должно открыться второе дыхание?», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее Трамп на встрече с журналистами назвал ситуацию в сирийской провинции очень печальной.

«Это очень печальная ситуация… Если будет кровопролитие, то мир очень рассердится, и Соединённые Штаты тоже очень рассердятся», — приводит его слова РИА Новости.

Он подчеркнул, что внимательно следит за происходящим в Сирии.

Как писал 4 сентября сайт kp.ru, Трамп считает возможную операцию сирийской армии по освобождению провинции Идлиб от террористических группировок «безрассудной атакой», которая грозит крупным кровопролитием. Он призвал Россию и Иран не допустить этого.

«Джебхат ан-Нусра»* - отделение международной исламистской террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ), действующее на территории Сирии и Ливана. Признана в России террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.