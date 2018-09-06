Максакова сообщила о начатом уголовном расследовании угроз в ее адрес

СЕГОДНЯ 01:24 2018-09-06T01:25:00+03:00

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На Украине начато уголовное расследование по факту угроз в адрес экс-депутата российской Госдумы Марии Максаковой. Об этом сообщила сама оперная певица на своей странице в Facebook.

Вдова убитого в Киеве Дениса Вороненкова высказала мнение, что выдвинутый от имени «украинских патриотов» ультиматум – это «подготовка поля» к попытке ее ликвидации, за которой стоят российские спецслужбы. По ее словам, тоже самое происходило перед убийством ее мужа.

Максакова также заявила, что ее охрана бдит неусыпно, и поблагодарила презилдента республики Петра Порошенко за "искреннее участие в ее судьбе" и предоставленную ей после убийства Вороненкова охрану.

Ранее сайт kp.ru писал, что так называемый общественный активист Игорь Громов от имени «патриотов» потребовал, чтобы оперная дива, проживающая сейчас постоянно в Киеве, в ближайшие 72 часа уехала за пределы Украины. В случае отказа максаковой выполнять ультиматум, Громов пообещал начать «действовать».

Напомним, Денис Вороненков в 2016 году бежал на Украину вместе со своей супругой Марией Максаковой, псоле того, как в РФ на него завели дело. 23 марта прошлого года его застрелили в центре Киева.