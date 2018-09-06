2018-09-06T01:54:27+03:00
Политика

В Крым прибыла делегация из США

Представители американского «Центра гражданских инициатив» будут встречаться с жителями полуострова
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
В Крым прибыли представители общественности СШАВ Крым прибыли представители общественности СШАФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Для изучения развития Крыма после присоединения его к России на полуостров прибыла делегация из США. Об этом сообщил председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев.

В состав группы входят представители американского «Центра гражданских инициатив». В течение нескольких дней они будут путешествовать по региону и встречаться с местными жителями.

«Они прибывают каждый год, чтобы знакомиться с теми переменами, которые происходят. Сегодня вечером они приехали в Симферополь», - цитирует ТАСС слова Горбачева.

Он уточнил, что делегация из США побывает в разных районах Крыма. В Севастополе запланировано несколько встреч с журналистами и общественниками, а также с молодыми переводчиками.

В свой предыдущий визит представители «Центра гражданских инициатив» встречались с казаками, посещали Мемориал в память о защитниках 35-й береговой батареи, которая стала последним рубежом обороны Севастополя во время Великой Отечественной войны.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Филиппинка обвенчалась с женихом на его похоронах
Путин посетит учения «Восток-2018» после Восточного экономического форума
Максакова сообщила о начатом уголовном расследовании угроз в ее адрес
Захарова прокомментировала угрозу Трампа рассердиться из-за операции в Идлибе
Валерий Фадеев ушел из программы «Воскресное время» на Первом канале
Роскомнадзор не планирует блокировать YouTube
Бомбардировщики ВКС России Ту-160 провели учения в Средиземном море
Трамп опроверг сообщение СМИ о своем приказе уничтожить Асада
Стало известно, как создатели «Карточного домика» избавились от героя Кевина Спейси
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,7
МИД РФ усомнился в подлинности фото подозреваемых по делу Скрипалей
«Ничем не подкрепленная инсинуация»: СКР прокомментировал версию о «подмене» черных ящиков самолета Качинского
Парагвай решил вернуть посольство в Израиле из Иерусалима в Тель-Авив
МЭР понизило прогноз по росту ВВП России в 2018 году до 1,8%
Мэттис обсудит с Индией ее планы по закупке С-400 у России
Лондон созвал заседание СБ ООН для обсуждения дела Скрипалей
«Комсомольская правда» поднялась на четвертое место в рейтинге самых цитируемых ресурсов в соцсетях
МИД Великобритании вызвал временного поверенного РФ в Лондоне
Грузчики из «Хитроу» исполнили танец в память о Фредди Меркьюри
Лондон отказался предоставить отпечатки пальцев подозреваемых по делу Скрипалей‍
Появилось видео удара ВКС РФ по объектам «Ан-Нусры»* в сирийском Идлибе
«Уверена в своей невиновности и намерена ее доказывать»: отец Бутиной заявил, что дело против его дочери сфабриковано
В Нью-Йорке самолет Emirates поместили в карантин из-за недомогания сотни пассажиров