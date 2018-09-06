В Крым прибыла делегация из США

СЕГОДНЯ 01:54 2018-09-06T01:54:27+03:00

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Для изучения развития Крыма после присоединения его к России на полуостров прибыла делегация из США. Об этом сообщил председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев.

В состав группы входят представители американского «Центра гражданских инициатив». В течение нескольких дней они будут путешествовать по региону и встречаться с местными жителями.

«Они прибывают каждый год, чтобы знакомиться с теми переменами, которые происходят. Сегодня вечером они приехали в Симферополь», - цитирует ТАСС слова Горбачева.

Он уточнил, что делегация из США побывает в разных районах Крыма. В Севастополе запланировано несколько встреч с журналистами и общественниками, а также с молодыми переводчиками.

В свой предыдущий визит представители «Центра гражданских инициатив» встречались с казаками, посещали Мемориал в память о защитниках 35-й береговой батареи, которая стала последним рубежом обороны Севастополя во время Великой Отечественной войны.