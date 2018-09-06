Трамп потребовал у NYT назвать автора статьи о работе администрации США

СЕГОДНЯ 04:31 2018-09-06T04:31:59+03:00

Ранее газета сообщила о том, что чиновники высокого ранга противопоставляют себя президенту

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Президент США Дональд Трамп потребовал у редакции газеты The New York Times сообщить имя автора статьи, который рассказал о работе о том, что в Белом доме существует «движение сопротивления» главе государства. Свое пожелание лидер страны высказал в микроблоге в Twitter.

«Действительно ли существует так называемый «представитель администрации высокого ранга» или это просто очередной провал The New York Times с фальшивым источником?», - спросил Трамп.

Президент подчеркнул, что если «трусливый аноним действительно существует», газета обязана раскрыть его имя правительству немедленно в целях национальной безопасности.

«Измена?» - задал вопрос глава США.

До этого в New York Times появилась статья, написанная от имени анонимного высокопоставленного сотрудника администрации США. Он заявил, что состоит в «движении сопротивления» Трампу, которое действует в Белом доме. Аноним поведал, что «многие чиновники высокого ранга» в администрации США, делают все, чтобы некоторые планы трампа и «наихудшие намерения» не были реализованы. В числе саботируемых решений - намерения наладить отношения с Россией.