2018-09-06T05:42:26+03:00
Общество

Умер племянник Джона Кннеди, актер Кристофер Лоуфорд

Звезда сериала «Все мои дети» и «Главный госпиталь» Кристофер Лоуфорд скончался в возрасте 63 лет
Юлия ДИВЕЕВА
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Актер Кристофер ЛоуфордАктер Кристофер ЛоуфордФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американский актер кино и сериалов, племянник президента США Джона Кеннеди -Кристофер Лоуфорд умер в среду. Об этом сообщили в полиции Лос-Анджелеса.

По имеющимся данным, 63-летнему мужчине понадобилась медицинская помощь во время занятия йогой. Прибывшие на место врачи скорой помощи не смогли спасти актера. Правоохранители предполагают, что смерть произошла по естественным причинам, но точно будет известно после завершения вскрытия, сообщил портал TMZ.

Лоуфорд является сыном сестры Джона Кеннеди - Патриции и актера Питера Лоуфорда. Он закончил юридический факультет Бостонского колледжа и всегда занимал активную политическую позицию. Он был активным членом Демократического национального комитета и работал на своего дядю, сенатора Теда Кеннеди.

В 1970-1980-х годах артист имел проблемы с наркотиками и боролся с зависимостью. Лоуфорд известен по сериалам «Все мои дети», который выходил на экраны с 1970 по 2011 года, а также «Главный госпиталь» который снимается с 1963года и по сей день.

Кроме того он играл небольшие роли в таких кинокатинах как «Терминатор-3. Восстание Машин», «Дорз», «Шестой день», «Русский дом».

Помимо политики и актерства Лоуфорд занимался журналистикой. Он работал корреспондентом в журнале Extra и стал автором самой продаваемой книги «Симптомы отмены» (Symptoms of Withdrawal), написанной им в 2006 году.

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