В Швеции политики выступают против строительства «Северного потока-2»

СЕГОДНЯ 06:31 2018-09-06T06:31:34+03:00

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Политики Швеции выступают против строительства российского газопровода «Северный поток-2». Многие политические партии даже призывают блокировать этот проект.

Радиостанция Sveriges Radio провела опрос среди представителей различных политобъединений страны. Почти все они высказались за то, чтобы помешать прокладке трубопровода.

Представитель Умеренной коалиционной партии по вопросам ЕС Карин Энстрём назвал «Северный поток-2» «плохим предложением, как в плане энергополитики и экологии, так и в плане политики безопасности»

«Мы активно выступаем за то, чтобы всеми возможными способами остановить этот проект», — рассказала она.

Евродепутат от Христианско-демократической партии Швеции Ларс Адактуссон обвинил Россию в неуважении международного права и заявил, что «важно найти другие пути для обеспечения ЕС энергией, не становясь зависимыми от России», передает РИА Новости.

«Если мы захотим остановить ввоз природного газа в Европу, то мы сможем это сделать. Нужно найти для этого юридическое пространство или же издать новые законы. Ничего сложнее и не требуется», - заявил депутат Левой партии Йенс Хольм и выразил уверенность, что проект будет заблокирован.

Ранее сайт kp.ru писал, что 5 сентября «Газпром» начал укладку газопровода «Северный поток - 2» в Финляндии. Как уточнила пресс-служба оператора проекта Nord Stream 2 AG, судно Solitaire приступило к работам в Финском заливе.