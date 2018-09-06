Нижняя палата Конгресса США приняла закон о санкциях за хакерство
Законопроект о санкциях за киберпреступную деятельность одобрен в среду Палатой представителей Конгресса США. Об этом говорится в заявлении Комитета по иностранным делам нижней палаты американского парламента.
Документ «требует от президента, чтобы он определял как «субъект, представляющий серьезную киберугрозу» любого гражданина другой страны или иностранную компанию, которые замешаны в хакерских взломах, спонсируемых государством.
У президента США появляется возможность выбрать один или сразу несколько вариантов рестрикций, которые может ввести. Среди таких санкций: запрет на въезд в США, запрет на импорт и экспорт товаров, оказание финансовой помощи, заморозку финансовых активов. Главе государства рекомендуется координировать рестрикции со странами-союзниками, для усиления эффекта их воздействия, передает ТАСС.
В комитете Конгресса отметили, что законопроект призван донести до таких стран, как Иран, Северная Корея и Россия, «что США готовы принимать жесткие меры в ответ на кибератаки».
Напомним, сайт kp.ru писал, что 17 июля, на следующий день после встречи с презитдентом РФ Владмиром Путиным, Трамп заявил, что он доверяет выводам американской разведки о том, что Россия якобы вмешивалась в президентские выборы 2016 года. Однако, ее действия не повлияли на результаты голосования.