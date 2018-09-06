Погода в Москве 6 сентября: Переменная облачность, без осадков

СЕГОДНЯ 07:19 2018-09-06T07:19:47+03:00

Температура воздуха в Москве и области составит от 21 до 26 градусов тепла

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Погода в Москве 6 сентября будет переменнооблачной, осадков не ожидается. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Ночью температура в Москве 11...13 градусов, в центре 15...17 градусов, по области 8...13 градусов, местами до 4 градусов,...днем температура в Москве 23...25 градусов, по области 21...26 градусов», - говорится в сообщении службы.

С наступлением темноты характер погоды существенно не изменится. В ночные часы в Москве сохранится переменная облачность, температура воздуха в городе опустится до 11...13 градусов (в центре — до 15...17 градусов). По области от 8 до 13 градусов тепла, местами столбики термометров упадут до плюс 4 градусов. Ветер восточный 3-8 метров в секунду.

До конца недели синоптики обещают в столичном регионе теплую погоду без осадков, с дневными температурами от 21 до 26 градусов.