Ураган «Флоренс» ослаб до третьей категории

СЕГОДНЯ 07:34 2018-09-06T07:35:00+03:00

Стихия может снова усилиться в выходные

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Американские метеорологи сообщили об ослаблении урагана "Флоренс в Атлантическом океане с четвертой до третьей категории из пяти возможных. Такие данные распространил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Сейчас скорость ветра в эпицентре атмосферного явления снизилась до 55,9 метра в секунду.

"Некоторое постепенное ослабление прогнозируется в последующие 48 часов, последующее усиление возможно в течение выходных", - суточнили синоптики.

По их мнению, "Флоренс" останется мощным ураганом в течение нескольких дней. Сейчас он находится в 1990 км к юго-востоку от Бермудских островов и движется в северо-западном направлении со скоростью 4,4 м/с.