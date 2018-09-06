2018-09-06T08:28:50+03:00
В мире

Отдохнувший в Крыму украинский депутат осознал причины возвращения полуострова в Россию

Парламентарий призвал Киев понять позицию жителей Крыма
Денис СУХОВ
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Отдохнувший в Крыму украинский депутат осознал причины возвращения полуострова в РоссиюОтдохнувший в Крыму украинский депутат осознал причины возвращения полуострова в РоссиюФото: Евгения ГУСЕВА
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Депутат Верховной Рады Евгений Балицкий осознал причины возвращения Крыма в Россию, проведя часть своего отпуска на полуострове. По словам парламентария, во время отдыха он пообщался со многими местными жителями.

«Проводя часть своего отпуска в Крыму, я общался с очень многими украинцами, нашими людьми. Есть люди, которые крутят пальцем у виска и говорят: «Какой возврат, вы что? Вот туда?». И про бандеровщину говорят, и про сожженных в Одессе, и про госпереворот. Большинство людей — я могу руку на сердце положить», - заявил депутат в эфире телеканала NewsOne.

По мнению Балицкого, Киеву необходимо понять причины воссоединения полуострова с Россией. В частности он напомнил, что большинство крымских правоохранителей и военных приняли российское гражданство.

«Почему из 600 СБУшников только 200 вернулись назад? Почему десятки тысяч наших военных, милиционеров, судей, прокуроров (остались в Крыму). Они что все под пистолетом что ли пошли? Нет», - ответил депутат на собственный риторический вопрос.

Напомним, на фоне государственного переворота в Киеве в Крыму состоялся всенародный референдум, по итогам которого около 97% процентов жителей полуострова и 96% севастопольцев проголосовали за выход из состава Украины и воссоединение с Россией.

Несмотря на более чем убедительные результаты плебисцита Киев отказывается признать российский суверенитет над Крымом и считает полуостров своей «временно оккупированной» территорией.

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