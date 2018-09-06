В Вашингтоне заявили об угрозе американскому однополярному миру

СЕГОДНЯ 09:01 2018-09-06T09:01:58+03:00

Министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен уверена, что стране брошен самый серьезный вызов за период после холодной войны

Изменить размер текста: A A

Баланс сил на международной арене меняется, и американский одноплярный мир находится под угрозой. Такое мнение выразила министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен, выступая в среду с программной речью в Университете имени Джорджа Вашингтона в столице США.

«Баланс сил, характеризовавший систему международных отношений на протяжении десятилетий, подвергается коррозии. Под угрозой находится однополярный момент Америки», - заявила Нильсен.

По ее словам, в различных точках планеты возникает «вакуум власти», который заполняют терроризм, транснациональная преступность и враждебно настроенные государства.

«У них у всех общая цель: они хотят разрушить наш образ жизни, и многие провоцируют хаос, нестабильность и насилие», - подчеркнула министр.

Нильсен уверена, что существующие угрозы более разнообразны и широко распространены, чем вызовы сравнительно недавнего прошлого, а противодействие со стороны зарубежных противников находится на высочайшем уровне со времен холодной войны.

«Такие страны, как Китай, Иран, КНДР и Россия, готовы использовать все элементы национальной мощи - финансовые, торговые, в киберпространстве, шпионаж, информационные операции и многое другое, чтобы подорвать наши позиции и продвинуть собственные интересы», - продолжила чиновница.

В качестве примера в поддержку своей точки зрения Нильсен привела традиционным набор действий, ответственность за которые США безосновательно возлагают на Россию: начиная от ситуации на Украине и заканчивая «вмешательством в сердце американской демократии и разобщением американцев».

«Наша политика перед лицом растущих опасностей не будет заключаться в «стратегическом терпении». Наоборот, мы укрепляем лидерство США», - резюмировала министр.

Термин «однополярный момент» появился в 1990 году с легкой руки консервативного американского политика Чарльза Краутхаммера. В частности он утверждал, что грядет миропорядок, в котором США останутся единственной супердержавой в мире. Впрочем уже тогда Краутхаммер сразу оговорился, что многополярность вернется относительно скоро, и предрек появление государств, сопоставимых по мощи с США.