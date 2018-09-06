2018-09-06T09:27:34+03:00
В мире

Тайвань в тестовом режиме установил безвизовый режим для россиян

Предполагается, что мера поспособствует развитию туризма
Денис СУХОВ
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Тайвань в тестовом режиме установил безвизовый режим для россиянТайвань в тестовом режиме установил безвизовый режим для россиянФото: REUTERS
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Власти Тайваня установят для граждан России безвизовый режим с 6 сентября. Соответствующее сообщение появилось на сайте министерства иностранных дел республики.

Уточняется, мера будет действовать в тестовом режиме до 31 июля 2019 года. Россияне смогут находиться на Тайване без виз до 14 дней в деловых или туристических целях, включая участие в международных выставках.

Для безвизового въезда на остров необходимы паспорт со сроком действия более шести месяцев, обратный билет или бронь в следующем пункте назначения, а также отсутствие судимостей.

«Правительство Тайваня с целью популяризации туризма на острове, продвижения познания и понимания Тайваня среди россиян, а также укрепления торгово-экономических отношений с РФ, приняло решение позволить гражданам РФ в рамках эксперимента приезжать на остров без виз на срок до 14 дней», - говорится в заявлении ведомства.

Напомним, с 1949 года Тайвань управляется сохраняет независимость от континентального Китая и управляется собственной администрацией. В же время Пекин рассматривает остров как одну из своих провинций. Россия и подавляющее большинство стран мира признают Тайвань частью КНР.

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