Ким Чен Ын подтвердил приверженность ядерному разоружению

СЕГОДНЯ 10:21 2018-09-06T10:21:53+03:00

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Председатель КНДР Ким Чен Ын подтвердил приверженность денуклеаризации Корейского полуострова. Соответствующее заявление опубликовало информационное агентство ЦТАК.

Отмечается, что в ходе встречи со спецпосланником президента Южной Кореи Чон Ый Ёном лидер КНДР выразил готовность продолжать дальнейшие усилия по укреплению безопасности с одновременным отказом от ядерного оружия.

«Наша твердая позиция и его (Ким Чен Ына воля заключаются в том, чтобы полностью ликвидировать опасность вооруженного конфликта и ужаса войны на Корейском полуострове и превратить его в колыбель мира без ядерного оружия, свободную от ядерной угрозы. Он заявил, что Северу и Югу следует продолжить их усилия для реализации денуклеаризации Корейского полуострова», - говорится в сообщении ЦТАК.

Кроме того, стороны договорились, что следующий межкорейский саммит пройдет в Пхеньяне с 18 по 20 сентября.

Напомним, 12 сентября в Сингапуре состоялся исторический американо-северокорейский саммит, в ходе которого Пхеньян обязался полностью оказаться от ядерного оружия в обмен на снятие международных санкций.